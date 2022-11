Advent na hradě Kámen 2022

O adventních víkendech od 26. listopadu do 18. prosince 2022 Vás srdečně zveme na speciální prohlídky ve vánočně vyzdobených interiérech hradu Kámen, kde si připomeneme historii adventu a Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Adventní prohlídky hradu budou začínat každou celou hodinu - v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Prohlídky v kapli Panny Marie Bolestné budou probíhat v 11.15, 13.15 a 15.15 hodin.

Dále se můžete těšit na zdobení perníčků, vánoční hradní punč, betlémy, tematický kvíz a výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen. Přijďte načerpat vánoční atmosféru k nám na hrad. Těšíme se na vás! Vstupné: • celý hrad (trasa A+B) - dospělí 130,- Kč, senioři a studenti 90,- Kč, rodinné 320,- Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma • kaple PMB (trasa C) - dospělí 70,- Kč, senioři a studenti 50,- Kč, rodinné 180,- Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma • hrad + kaple (trasa A+B+C) - dospělí 150,- Kč, senioři a studenti 110,- Kč, rodinné 390,- Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma Pro více informací - e-mail: z.vobinuskova@muzeumpe.cz, tel.: 721 846 931 Doporučujeme teplé oblečení. Změna programu vyhrazena.