Komik, který neexistuje - Jiří Charvát v Telči

Už tě unavuje předstírat, že máš osobnost? Bojíš se, že se přijde na to, že nevíš, co děláš? Jsi neustále se proměňující náladový prázdný zvrhlý proud vědomí, co zvenku vypadá jako člověk? Nejsi sám. Přijď prožít večer, který tě trpce rozesměje a hluboce uklidní. Celovečerní speciál toho nejlepšího z neuronové zahrádky jednoho z nejvýraznějších neexistujících stand-up komiků. Určeno zejména těm, kdo měli tu smůlu, že v téhle inkarnaci vyfasovali jako avatara nahatou opici. Jiří CHARVÁT. Vedl tým copywriterů. Pak vykouřil halucinogenní žábu a zjistil, že neexistuje. "Já" je iluze. Nemůžete si vybrat příští myšlenku. A tím pádem ani ambici, akci… nic. Další věc se prostě sama objeví ve vědomí na základě předchozích příčin. Tak teď píše a říká lidem to, co jim nenakládá, ale ulevuje: stand-upy, komediální přednášky, knihy a poezii. Moderuje. Přednáší. Vyučuje psaní, improvizaci a Probuzení. Fascinuje ho mysl a jazyk. Jeho misí je rozesmát, ulevit a probudit slovem.

Vstupné: 250 Kč (předprodej na infocentru Panského dvora Telč). Společenský sál Panský dvůr Telč 19. 11. 2022 od 20:00