KONCERT PŘI PŘÍLEŽITOSTI SLAVNOSTNÍHO VEČERA KE VZNIKU ČSR A UDĚLENÍ CEN MĚSTA TŘEBÍČE

„QUEEN PŮLSTOLETÍ SLÁVY“

Smyčcový kvartet Yolo vystoupí v Třebíči při příležitosti Slavnostního večera ke vzniku ČSR a udělení Cen města Třebíče významným osobnostem veřejného života.

V koncertním programu smyčcového kvarteta, který je tvořen čtyřmi mladými profesionálními hudebníky, si zavzpomínáme a připomeneme 51 let existence světoznámé britské rockové kapely Queen. V programu nebudou chybět písně jako Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Somebody To Love, Don't Stop Me Now, Killer Queen, The Show Must Go On a mnoho dalších. Na tomto koncertě vám představí legendární kapelu, která se stala slavnou díky originální tvorbě a hlasovému rozsahu Freddieho Mercuryho. Nenechte si ujít tento zážitek.

Vstupné: 250,-

Předprodej od 10. 10. 2022