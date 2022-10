LiStOVáNí.cz: Třešně v rumu / Michaela Janečková

Další představení z oblíbeného cyklu LiStOVáNí.

Dovolená s cholerickým dědou (!) komunistou (!!) na Kubě (!!!). Třicetiletá Michaela, redaktorka veřejnoprávní televize potlačila svůj pud sebezáchovy, a rozhodla se se svým (o čtyři dekády starším dědou) a partou důchodců bezmála měsíc cestovat po Kubě. Když balila kufry, ještě netušila, že za pár dní: stráví večer na policejní stanici na okraji Havany, pak se děda ztratí v pralese, že rum je oficiální snídaní šampionů a patery trenky na měsíc v pohodě stačí.

Těšte se na One woman show Petry Bučkové, kterou můžete znát ze seriálu Jitřní záře, plnou svérázých historek a bizarních situací v kubánských kulisách. Možná dojde i na Guantanameru aneb Co se stane, když sejmete rudé třešničky z loga KSČM a naložíte je do řízného kubánského rumu.

