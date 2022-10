Ve stínu duhy: Příběh o životě v Pákistánu / Křest knihy Marcely Müllerové

Z Vysočiny do pákistánského Pešávaru. Křest knihy Marcely Müllerové.

Představte si, že jste se se svým mužem právě přestěhovali do nového domu a každým dnem očekáváte příchod prvního dítěte. Ještě v porodnici pak od manžela dostanete zvláštní dárek – letenku do pákistánského Péšáváru – a zároveň se od něj dozvíte, že tam dostal místo v projektu zaměřeném na prevenci přírodních katastrof. Rázem stojíte před vidinu dvou let v Pákistánu, v zemi, kterou byste možná ještě našli na mapě, avšak to málo, co o ní víte, by se dalo shrnout do dvou vět. Jak čerstvá matka reaguje na nové prostředí a nezvyklou kulturu? Co pro ni znamená ztráta svobody a pocitu bezpečí v neznámém světě? Jak se vyrovnává se strachem z bombových útoků a hrozících únosů?

Ve svých vzpomínkách, prokládaných deníkovými zápisky autorka zachycuje své mnohdy těžko uvěřitelné zážitky na pozadí historických událostí v Pákistánu v letech 2007 až 2008. Nechte se pohltit svižným vyprávěním o zemi s bohatou kulturní tradicí a jejích tak trochu svérázných obyvatelích.

Součástí akce bude prodej knihy a autogramiáda.