Visací zámek - Žďár nad Sázavou

Legenda legend, součást světového kulturního dědictví, skupina Visací Zámek oslavila 40 let v původní sestavě. Velkolepá oslava 40 LET V PUNKU proběhla v červnu 2022 na pražském Strahově. Visáči se tak vrátili na místo činu, kde vše před čtyřmi desítkami let začalo.

Od té doby odehráli punkoví králové tisíce koncertů a vydali dvanáct řadových alb. Písně této legendy zlidověly a na hudbě Visacího Zámku vyrostlo několik generací posluchačů.

Hostem celé šňůry bude plzeňská kapela Znouzectnost.

