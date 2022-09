Na kole přes Afriku / Tadeáš Šíma

Tadeáš Šíma jezdí na kole, fotí a chrání přírodu, včelaří. Zúčastnil se několika expedic do Asie a jako první Čech přejel na kole Arabský poloostrov.

„Jmenuji se Tadeáš Šíma, je mi 27 let a pocházím z jihočeských Prachatic. V roce 2016 jsem vyrazil poprvé na kole do Afriky. Z rodného města jsem došlapal až do marockého Rabatu, kde mě přepadla skupina mladých banditů, kteří mě připravili o kolo i elán pokračovat v cestě. Má paličatost však zvítězila a já se na cestu o rok později vydal znovu. Z marockého přístavního města Tangeru jsem podél západního pobřeží došlapal až do Kapského Města. Celá cesta trvala 7 měsíců a byla dlouhá 13 000 kilometrů.“