Podzim života

Jakub Hejl ve spolupráci se Sdílením připravil výstavu fotek s názvem Podzim života. Výstava bude probíhat od 1. 10. do 30. 11. 2022 v informačním centru Panského dvora Telč.

„Mým cílem je předat divákovi vzhled do stáří, že nemusí být v každém ohledu jednoduché, a že život nejde vždy podle plánu. A proto si máme vážit všech kolem nás a dělat především to, co my chceme právě teď, protože přítomnost nám nikdy nikdo nevezme,“

Vstupné je dobrovolné a celá částka bude předána Sdílení o.p.s.