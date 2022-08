Retro fotoatelier na Oživeném zámku v Náměšti n. Oslavou

Dobová zákoutí se stylovými rekvizitami, auto-moto-velo, benzinové pumpy, výstava veteránů, starý nábytek, dekorace a další. Převlečte se do historického kostýmu a nechte si zhotovit dobovou fotografii. Byl jsem zde Celkem navštívilo 12 lidí 4,7 z 5 (18x hodnoceno) 1 nejméně / 5 nejvíce Přidat do oblíbených V prostoru před jízdárnou budou připravená dobová zákoutí se stylovými rekvizitami. Auto-moto-velo, benzinové pumpy, výstava veteránů, starý nábytek, dekorace a další. Převlečte se do historického kostýmu a nechte si zhotovit dobovou fotografii. Na výběr bude ze tří balíčků. Další program: TOMBOLA (234 retro cen) SOUTĚŽ (o letošní šťabajznu a štramáka) POŠLETE POHLED (Sedněte za kalamář a napište pohled na právě zhotovenou fotografii) OBČERSTVENÍ Focení se koná za každého počasí. Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/akce/retro-fotoatelier-na-ozivenem-zamku-v-namesti-n-os