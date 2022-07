GéčkoFest 2022

Ve spolupráci s Letohrádek svatý Vojtěch jsme pro vás připravili OPEN AIR FESTIVAL - II. GéčkoFest !!!!! Co Vás čeká ? Celý den plný pohody a dobré muziky ve společnosti skvělých kapel. Bude pro Vás připraveno stanové městečko, skákací hrad a můžete si koupit dobré jídlo a pití které pro Vás připravil Letohrádek sv. Vojtěch. Máte se nač těšit. Cena na celý den osoba 399 kč Rodina - 2 dospělý a dítě do 15 let cena 649 kč Vystoupí : Brutální Jahoda Bad Joker's Cream Dolls In The Factory HC3 Bastard Silent Scream 9. Planeta zakázanÝovoce Legenda Miloš Dodo Doležal Host: Spisovatel Burák