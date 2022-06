Ahoj kamarádi, Kdovíkde fest není nic jiného, než Vokov Open Air s novým názvem a na jiném místě Čeká vás hudební program nově i v pátek a v sobotu Možnost parkování blízko areálu a stanové ,,městečko"

Pátek: Myšlenkový pochod Prádelní koš Revock Down the vol. Sobota: Morčata na útěku Kohout plaší smrt Alternative core Paradentoza The Fialky Nežfaleš Depression Island Vision days My hard lesson Takže doraz 1. a 2. července do Vyskytné u Pelhřimova , těšíme se i na Tebe Tým KVKF

Morčata na útěku (MNÚ) Morčata na útěku je brněnská hudební skupina vzniklá v roce 2004. Jejich tvorba paroduje známou českou i zahraniční populární hudbu vtipnou záměnou textů. Skupina se nebojí použít hrubý jazyk a sexuální výrazy za účelem...