LiStOVáNí: Usail Bolt / Můj příběh 9:58

LiStOVáNí střílí do dalších neobjevených žánrů, a to přímo do dvou: do sportovní literatury a životopisu.

Scénické čtení z nejlepších sportovních knih, jaká v poslední době vyšla. Vypráví o nejrychlejším sprinterovi všech dob, Usainu Boltovi. Dobře ilustruje, proč je jamajský šampion jedním z nejsympatičtějších lidí mezi světovou sportovní špičkou. Málokomu se podařilo v knižní podobě zachytit duši a přemýšlení špičkového sportovce tak důkladně a podrobně.

LiStOVáNí.cz společně s Usainem zaběhne nejrychlejší závod své kariéry, ale nebojte, bude to trochu delší než 9.58. Můžete se těšit na 2000 vtipů na metr čtvereční!

účinkují: Alan Novotný a Lukáš Hejlík

- délka představení 45 minut

Předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč. Návštěvníci Zámostí s páskou na ruce zdarma. Předprodej v knihovně a na portálu www.smsticket.cz .