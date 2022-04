Steven Santoro Quartet (USA)

Steven Santoro (USA) – zpěv, Walter Fischbacher (USA) – piano, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, Alex Bernath (D) – bicí

Steven Santoro (narozený jako Steven Kowalczyk) pochází z Massachusetts. Vyrostl v hudební rodině a začal hrát a zpívat ve velmi mladém věku. Stevenovy vášeň pro hudbu je zavedla na University of Massachusetts, kde studoval afroamerickou hudbu a jazz. Zatímco se učil zpívat a improvizovat na jazzových klasicích, začal míchat standardy se svým vlastním současným vkusem a začal se tak vyjevovat jeho vlastní hlas a styl. Stevenova schopnost splynout s jazzem a populární hudbou je to, co o několik let později v Los Angeles zachytily uši Ahmeta Erteguna. Legendární zakladatel společnosti Atlantic Records (objevil třeba Led Zeppelin) vydal první album Stevena "Moods and Grooves", které mělo celosvětovou distribuci.Steven hrál nastálo v londýnském West Endu, pohyboval se mezi Los Angeles a New Yorkem. Hrával v jazzových klubech, pracoval jako studiový zpěvák, propůjčil svůj hlas do mnoha reklamních kampaní. Postupně produkoval svá vlastní alba "Soul Of The Night", ”Where I Come From" and ”Whisper My Name”, všechna byla velmi dobře přijata jeho publikem. Byl též doprovodným zpěvákem pro Stingův galakoncert "Winter’s Night – Live From Durham Cathedral / Zimní noc – Živě z Durhamské katedrály" a rád vzpomíná na spolupráci s úžasnou skupinou světových hudebníků, sestavených speciálně jen pro tuto událost.Po přestěhování do New Yorku začal vystupovat jako Steven Santoro, čímž uctil památku svého dědečka Liberatoreho Santora, saxofonisty, který Stevena přivedl kdysi k hudbě. V téže době začal hrát a nahrávat s některými z nejlepších hráčů ve městě, s mnohými z nich hraje dodnes: Lee Ritenour, John Patitucci, Paula Cole, Chris Botti, Mitchell Forman a Kate McGerry… Stevenovo poslední album "Deep In August" vyšlo v roce 2017. Jako stálý docent na slavné Berklee College of Music v Bostonu pokračuje v rozšiřování svého umění a práci s mladými hudebníky. Ve volném čase se těší kráse a klidu svého dvě století starého statku v Northamptonu v Massachusetts…

Vstupné: 150,-

Předprodej od 27. 4. 2022