Princezna se zlatou hvězdou na čele

DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ

Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové.

Hrají: Julie Jurištová, Hana Tunová, Oldřiška Jeřábková / Sára Lutovská, Marie Anna Valíčková, Milan Duchek, Josef Vaverka, David Šponer, Ondřej Janoušek / Ondřej Běhan

Režie: Dana Bartůňková

Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěstí daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším kožíšku. Když Lada v myším kožíšku doputuje do zámku sympatického prince Radovana, pracuje tam v zámecké kuchyni. Potají se vloudí na princův ples a prince okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až do okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana zaútočí a Radovan pochopí, že neznámá princezna do níž se zamiloval na plese je jeho vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání.

Vstupné dospělí: 140,-, děti: 100,-

Předprodej od 1. 3. 2022