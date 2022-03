Světový pohár horských kol Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

"Svěťák" po dvouleté pauze konečně opět s diváckou kulisou! Tradiční závody elitních mužů a žen (XCC a XCO) + další podniky mladších kategorií (junioři a U23) = program s 8 závody ve 3 dnech! A navíc bohatý doprovodný program: závody pro veřejnost (MTB maraton a Night Race), výstavní a prodejní zóna nabitá novinkami z cyklistické branže i velká dětská zóna se spoustou zábavných atrakcí!

Dříve zakoupené permanentky zůstávají v platnosti na nový ročník od pátku 13.05. do neděle 15.05.2022. Dříve zakoupené VIP vstupenky zůstávají v platnosti na zakoupený den.

Světový pohár horských kol se ve Vysočina Areně uskuteční již po jedenácté a spolu s Mistrovstvím světa 2016 se jedná o 12. ročník vrcholných MTB závodů na Vysočině! Již 9x byl tento podnik vyhlášen nejlepším závodem sezony, a to hlavně díky skvělým fanouškům, kteří kolem trati a na stadionu vytváří neopakovatelnou atmosféru. Díky ní je novoměstský závod tím nejoblíbenějším i mezi závodníky.

Hlavní hvězdy české reprezentace: Ondřej Cink a Jitka Čábelická se po dvouleté pauze způsobené koronavirovou pandemií těší na jedinečný novoměstský kotel. Od roku 2018 je do oficiálního programu akce zařazena nová disciplína Short Track elitních kategorií žen a mužů, která se odehrává v pátek večer. V sobotu pak bude závodní dění pokračovat souboji v olympijské disciplíně cross-contry kategorií juniorů, juniorek a mužů i žen do 23 let. Páteční a sobotní program zahrnuje řadu doprovodných akcí: autogramiády, talk show, koncerty, prodejní výstavu či sportovní exhibice! V neděli pak vše vyvrcholí závody v cross-country elitních kategorií žen a mužů.