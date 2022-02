Chytrá ruka: Víkendové knihvazačství

Projekt Chytrá ruka oživuje pojem "zlaté české ručičky". Přijďte si vyzkoušet řemeslné techniky, které vás budou učit opravdoví mistři! Kurzy probíhají přímo na zámku a je nutné se na ně přihlásit předem.

Lektor: Jaroslav Těsnohlídek

Knihař ze záliby. To, co se kdy naučil, si již dvacet pět let nenechává pro sebe a šíří taje tohoto řemesla mezi četné zájemce. Kurzy vede již řadu let.

Co se na kurzu naučíte:

Na kurzu se seznámíte s vybavením knihařské dílny a naučíte se vyrobit si knížku i doma v kuchyni s prostředky, které máte běžně k dispozici.

Z kurzu si odnesete vlastnoručně svázanou knihu a základní know – how.

Cena kurzu:

2 490 Kč / osoba

V ceně je materiál a vybavení.

Čas a délka trvání:

23. a 24. března

od 9.00 do 17.00

Další informace

Lze využít občerstvení v zámecké kavárně (káva, bagety, zákusky), oběd v nedaleké restauraci.

Doporučujeme možnost zajistit ubytování přímo na zámku.

Vhodný věk:

Od 15 let

Kapacita kurzu:

6 osob

Místo konání kurzu:

areál Zámku Žďár nad Sázavou

Setkání s lektorem proběhne na recepci Muzea nové generace, lektor vám následně představí program a odvede do dílny.

Rezervace a platba místa na kurzu:

Místo na kurzu rezervujte přes formulář na našem webu.

Kurzovné uhradíte před zahájením kurzu na pokladně Muzea nové generace. Platit můžete hotově i kartou.

Kontaktní osoba:

Kateřina Těsnohlídková

tesnohlidkova@zamekzdar.cz