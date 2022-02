Chytrá ruka: Výroba poznámkového bloku

Projekt Chytrá ruka oživuje pojem "zlaté české ručičky". Přijďte si vyzkoušet řemeslné techniky, které vás budou učit opravdoví mistři! Kurzy probíhají přímo na zámku a je nutné se na ně přihlásit předem.

Lektor: Jaroslav Těsnohlídek

Knihař ze záliby. To, co se kdy naučil, si již dvacet pět let nenechává pro sebe a šíří taje tohoto řemesla mezi četné zájemce. Kurzy vede již řadu let.

Co se na kurzu naučíte:

Přijďte si vyrobit originální zápisník na cesty i do práce s poutkem na tužku či propisku.

Můžete si vybrat celou řadu motivů na desky. Sešit má formát A5.

Cena kurzu:

450 Kč / osoba

V ceně je materiál a všechno potřebné vybavení.

Čas a délka trvání:

24. března

od 17.00 do 20.00

Vhodný věk:

Od 10 let

Kapacita kurzu:

10 osob

Místo konání kurzu:

areál Zámku Žďár nad Sázavou

Setkání s lektorem proběhne na recepci Muzea nové generace, lektor vám následně představí program a odvede do dílny.

Rezervace a platba místa na kurzu: