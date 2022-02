Expediční kamera v Jihlavě

Expediční kamera 2022 – nejlepší cestovatelské, expediční a sportovní filmy v Jihlavě Zažij 4 hodiny plné dobrodružství, krásné přírody a adrenalinu. Objevujme…Poznávejme…Žijme! Kam až můžeme na lodi doplout? Kam až můžeme vylézt? Kde jsou naše hranice? Přemýšlejme o tom na Expediční kameře 2022.

18:00 – 18:40 Nájdem odvahu

Lenka Vacvalová hledá odvahu zaběhnout nejdelší turistickou trasu na Slovensku – 770 km z Dukly do Děvína s převýšením v 31 km. Zakládá TÝM ODVAHY na pomoc dětem s rakovinou a v květnu 2019 vyráží z Dukelského průsmyku na dlouhou cestu na Děvín. Na Cestě hrdinů SNP však najde daleko více odvážnější ženy než je ona sama. Nakonec zažije uprostřed nádherných slovenských hor to nejcennější – lidskou dobrotu.

18:40 – 19:35 1000 MILES 2021 – Sever proti jihu

Dokument z 11. ročníku závod 1000miles Adventure, který se jel kvůli pandemii Covid-19 pouze v Česku a tak se tento ročník stal unikátním v mnoha ohledech. Hodinová podívaná plná radostí i strasti účastníků i pořadatelů! Ve filmu uvidíte projevy ohromné euforie, pocity radosti a nesdělitelného štěstí, pokory k soupeřům i přírodě. Na druhé straně ale také krev, pot, slzy a zklamání. Z většiny závodníků se s přibývajícími kilometry a ubývajícími fyzickými i psychickými silami postupně stávají lidé, pro které je více než vítězství, jejich touha dosáhnout vlastního cíle a překonat sám sebe. A především zažít velké dobrodružství!

19:35 – 19:50 Pauza

19:50 – 20:25 Kwanza – topící se diamant Angoly

Dvojnásobný olympionik Dawson, Jihoafričan Dewet Michau a britský vodák Jake Holland cestují hluboko do srdce válkou zničeného jihoafrického národa, bojují s nemilosrdným počasím a kilometry nezmapovaného terénu, aby se stali jedněmi z prvních kajakářů, kteří zažijí nebezpečné peřeje řek Keve a Kwanza.

20:25 - 21:30 Salto je král

Zavřete oči a představte si největší vodopády světa. A do toho si představte, že je slaňujete. Je to možné? Ano! Parta kamarádů, jejichž společnou výzvou je objevit, dosáhnout a splynout s nespoutanými vertikálními živly se o to pokouší. Cesta k nim představuje často výpravy do neznáma, kde ani ta nejdůslednější příprava negarantuje vytoužený cíl. Jedinou jejich jistotou je síla přátelství, maximální důvěra a pocit sounáležitosti. Bude to však stačit na přechod nejvyšších vodopádů světa?

21:30 – 22:00 Kripl trip

Dva čeští hendikepovaní bikeři si plní svůj sen. Vydávají se do Britské Kolumbie v Kanadě, aby tu navštívili největší bikepark na světě. Návštěva jim umožní zajezdit si na vyhlášených trailech a poznat, jak se liší přístup k hendikepovaným sportovcům v České republice a v Kanadě.