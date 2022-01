Jihlavský KnihoTrh pro Leontýnku

Už podruhé se do Jihlavy vrací dobročinná akce s názvem KnihoTrh, na které si milovníci literatury budou moct 19. února vybírat ze stovek knih za nízké ceny. A chybět nebude ani autogramiáda. Nejde však o obyčejnou prodejní akci, dvacet korun z každé prodané knížky putuje vždy na dobrou věc. Heslo akce zní: „Knihy pomáhají“ „Z výtěžku KnihoTrhů vždy někoho potřebného v regionu. Na podzim to byl Psinec Pístov a tentokrát jsme se rozhodli pomoct desetileté Leontýnce Rampírové z Luk nad Jihlavou,“ uvádí zakladatel pořádajícího projektu Knihomilové.cz, Igor Dostál. Leontýnka trpí vzácnou genetickou vadou, tzv. Pitt-Hopkinsovým syndromem. Kvůli tomu se musí pohybovat na vozíku a potřebuje rehabilitace. Každý, kdo si na KnihoTrhu koupí nějakou knížku současně přispěje 20 korun na pokrytí jejích potřeb. „Díky stoupající oblibě KnihoTrhů jsme už mohli rozdat bezmála 200 000 korun a rozšiřujeme se i do dalších koutů republiky od Prahy po Opavu,“ dodává Dostál. Knihy může věnovat každý, například z pozůstalosti či vyřazené z vlastní knihovny. Stačí navštívit stránky www.kniznizachranka.cz. Na autogramiádě se představí jihlavská autorka na vozíku Akce se koná v nákupním centru City Park a její součástí tentokrát poprvé bude i autogramiáda. Svou debutovou knihu Verše jedné duše zde představí a bude podepisovat jihlavská spisovatelka Eva Svěráková, která je shodou okolností také na vozíku. Sbírka poezie vyšla v prosinci loňského roku a jedná se tak o čerstvý počin osmadvacetileté básnířky.