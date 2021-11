Drum sensation#4 w/akira,tensyy

Už je to zase tady ! Přinášíme Vám čtvrtý díl jednoroční akce Drum Sensation přímo v srdci vysočiny v Klub Oko Havlíčkův Brod ! Čeká na Vás nadupaný zvuk a světelná show od SoundControl s.r.o.& Lopsided.cz !Můžete se také těšit na naprostou špičku České Drum and Bass scény vystoupí zde Akira a Tensyy ! Pro milovníky rovných beatu bude připravena druhá stage! • LINE UP- DNB,JUNGLE • AKIRA-Shadowbox,Let it Roll TENSYY-Lopsided.cz BASSGENT-Lopsided.cz JOYRIDE-Lopsided.cz SZUGGI-Lopsided.cz EL-KAWRA-Lopsided.cz • LINE UP- TECHNO,HOUSE • KRUPI BROOMSTICK LA PANDA EL-KAWRA GOLIWER Vstup/Entry : 150 Czk START: 21:00 END: 05:00 Těšíme se na Vás!