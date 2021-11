Aneta Langerová Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován

Koncertní turné s kapelou a smyčcovým triem

Vítejte ve světě Dvou sluncí.

V nekonečném vnitřním prostoru, kde je snění dovoleno.

Stačí se na chvíli ztišit a zastavit.

Stát se tím, kdo pozoruje.

Aneta Langerová se po vzácném čase Na Radosti vydala domů do svého nitra a stala se pozorovatelem nových příběhů. Následovat Anetu do světa dvou sluncí znamená zaposlouchat se do tónů hudebního časoprostoru duše. Vnímavý pozorovatel v každém z nás se může vydat na cestu fantazie a setkat se s odvážnými alkami, vědomým stromem, příběhy Marie, Bílého Dne či Antonína. Společně se vyšplháme na vysokou horu, odkud na obloze uvidíme táhnout obrazy snů toužícího netopýra, boj větrných mlýnů, bouři ve sklenicích vody, ale také tkáně lesů a řek divokých. Někteří z nás snad pocítí závrať z toho, Jak krásné je být milován, z pokorného ptačího tance anebo z pocitu, že život v absolutním míru máme na dosah.

Album Dvě slunce vyšlo na podzim 2020 a nyní přichází rozzářit i vás. Zaposlouchat se do nových příběhů budou moci všichni fanoušci na koncertním turné, na kterém Anetu doprovodí její kapela společně se smyčcovým triem. Těšit se tak můžete na zkušené muzikanty jako je klavírista a producent nové desky Jakub Zitko, bubeník Martin Kopřiva, baskytarista Miloš Klápště, kytarista Ludvík Kulich, violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová, houslistka Veronika Vališová a violista Vladan Malinjak.

„Věřím, že vám nové písně budou dobrými společníky. Každý z příběhů má svou vlastní atmosféru. Ta vás třeba zavede blíž k tišině vlastní duše. Tak jako mne. Těším se, že se všichni opět setkáme na živých koncertech našeho turné, kde si je společně zazpíváme. Už se nemohu dočkat až budeme zase na cestách, má to své kouzlo. Moc mi chyběla

interakce s publikem. Atmosféra živého hraní je nenahraditelná. Ať hudba zní a slunce svítí,“ říká Aneta.

Vstupné: 540/590 Kč