Hudba královských dvorů

Richard Závada – theorba, Jakub Michl – viola da gamba

Duo oblíbených barokních nástrojů, které nesměly chybět na žádném královském dvoře a jejichž souzvuk byl neodmyslitelnou součástí zámeckých komnat interpretuje díla barokních skladatelů jako jsou Robert de Visée, Archangelo Corelli, Francois Couperin a další.

Richard Závada studoval loutnu na Akademii staré hudby při FF MU v Brně, na Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon a na JAMU v Brně. Dlouhodobě se věnuje hře na historické nástroje a od roku 2006 je uměleckým vedoucím skupiny Bakchus, zabývající se interpretací středověké hudby. Hostoval v hudebních ansámblech Czech Ensemble Baroque, Capella Regia Praha, Ensemble Musica Armonia, Ensemble Tourbillon, Westminster Opera (GB), Sinfonietta Baden (AT), Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Brno Baroque, Polyfonion, působil v různých pěveckých sborech a v roce 2006 se zúčastnil natáčení mužských sborů na CD a DVD pro americkou metalovou legendu Manowar. Založil ansámbl Capella Antiqua Brunensis, který se zabývá interpretací barokní hudby a rekonstrukcí barokních baletů a loutnové duo Infinitas. Aktivně koncertuje v ČR i v zahraničí, vystupuje v divadlech v orchestru i na jevišti, natáčel také hudbu do slavné počítačové hry Kingdome Come Deliverance od Warhors Studios.

Jakub Michl vystudoval violoncello na Pražské konzervatoři u Tomáše Strašila, hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, violu da gamba na Trinity College of Music v Londýně u Alison Crum a Vittoria Ghielmiho na Mozarteu v Salzburgu. Mimo to absolvoval mistrovské třídy a soukromé lekce s Jordi Savallem, Wielandem Kuijkenem, Marianne Müller a mnoha dalšími osobnostmi. Je laureátem interpretační soutěže o sólový výstup s orchestrem Hudebního festivalu Znojmo v roce 2013. Svůj zájem o hudbu evropského středověku a hru na fidulu prohluboval na kurzech v Besalú (Medieval Music Besalú) a Vancouveru (Early Music Vancouver). Spolupracoval se soubory Musica Florea, In Cordis Ensemble, Czech Ensemble Baroque, Ensemble Damian, Solamente naturali, Les Traversées Baroques, Trinity College Consort of Viols, Greenwich Baroque, Ritornello aj. Vyučuje též violu da gamba a historicky poučenou interpretaci staré hudby v Čechách i zahraničí.

