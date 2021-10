Výstava ZNÁMÉ TVÁŘE

Výstava Ctirada Drdáckého v TIC Panského dvora s názvem "ZNÁMÉ TVÁŘE". Pan Drdácký používá tempery a vodou ředitelné barvy. Je to jeho 3. výstava v Telči a po druhé u nás v TIC, tentokrát bez vernisáže. Výstava je volně přístupná a můžete si ji chodit prohlížet celé dva měsíce a to od 1.11. do 31.12., každý den od 8:30 do 17:00.