Dovolte nám představit nový Svatební veletrh Vysočina, který pořádáme v Havlíčkově Brodě, pomyslném středu Kraje Vysočina. Toto královské město jsme vybrali pro dobrou dosažitelnost z okolních měst tak, abychom vám snoubencům na jednom místě nabídnuli vše, co budete na své svatbě potřebovat. Kdy a kde se můžete na Svatební veletrh Vysočina těšit? V pátek a sobotu 12. a 13. listopadu 2021 v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Na snoubence čeká po oba dva dny doprovodný program veletrhu, který začne v pátek ve 14:00 hodin a pokračovat bude v sobotu od 10:00 hodin dopoledne. Oba dny budete mít možnost seznamovat se svatebními dodavateli, našimi vystavovateli, kteří snoubencům představí svoje služby a produkty: můžete se těšit na ručně vyráběné snubní prsteny z rodinného zlatnictví, budoucí nevěsty si prohlédnou nejen během módních přehlídek svatební šaty z hedvábí, šifonu, třpytivých flitrů a perliček, či šaty v boho stylu. Pánové si přijdou na své u elegantních obleků. Vyberete si svého kameramana, fotografa, nebo také hudbu na svatební obřad. Vizážistky Vás nalíčí a poradí Vám tu správnou předsvatební péči o pleť. Poradíme, jak vše správně sladit, kde pořídit prstýnky, svatební kytici, pozvánky, na co nezapomenout u svatební hostiny, kterou už tradičně zdobí svatební dort. Nabídneme vám nejen sladkosti, ale i možnosti, jak v moderním duchu vše zařídit jednoduše, aby vás to nestálo zbytečně času, nervů a peněz.

Co všechno Vás čeká? Na co všechno se můžete těšit? Věříme, že toho bude hodně. Přijďte se podívat. Vstup je zdarma. Další informace najdete na www.svatebni-veletrh-vysocina.cz a na našem facebooku a instagramu.