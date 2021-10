Chytrá ruka: Víkendové knihvazačství

Projekt Chytrá ruka oživuje pojem "zlaté české ručičky". Přijďte si vyzkoušet řemeslné techniky, které vás budou učit opravdoví mistři! Kurzy probíhají přímo na zámku a je nutné se na ně přihlásit předem.

Lektor: Jaroslav Těsnohlídek

Jaroslav Těsnohlídek je knihař ze záliby. To, co se kdy naučil, si již dvacet pět let nenechává pro sebe a šíří taje tohoto řemesla mezi četné zájemce.

Co se na kurzu naučíte:

Na kurzu se seznámíte s vybavením knihařské dílny a naučíte se vyrobit si knížku i doma v kuchyni s prostředky, které máte běžně k dispozici.

Z kurzu si odnesete vlastnoručně svázanou knihu a základní know – how.

Cena kurzu:

2700 Kč / osoba

V ceně je materiál, vybavení a dva obědy.

Čas a délka trvání:

od 23. 10. do 24. 10.

9:00 až 17:00

Další informace

oběd bude zajištěn, dále lze využít občerstvení v zámecké kavárně (káva, bagety, zákusky)

možnost zajistit ubytování přímo na zámku

Vhodný věk:

Od 15 let

Kapacita kurzu:

6 osob

Místo konání kurzu:

areál Zámku Žďár nad Sázavou

Sraz na recepci Muzea nové generace, zde si vás vyzvedne lektor a odvede vás do dílny.

Rezervace a platba místa na kurzu:

Místo na kurzu rezervujte přes formulář (viz níže).

Kurzovné uhradíte před zahájením kurzu na pokladně Muzea nové generace. Platit můžete hotově i kartou.

Přehled odpoledních kurzů

Šití na stroji (14. 10.)

Truhlářství (21. 10.)

Výroba zvířátek ze sena (4. 11.)

Drátování (11. 11.)

Výroba adventních věnců (18. 11.)

Vánoční přírodní dekorace (22. 11.)

Výroba keramiky (25. 11.)

Výroba kožené peněženky (2. 12.)

Dekorování keramiky (9. 12.)

Kontaktní osoba:

Kateřina Těsnohlídková

tesnohlidkova@zamekzdar.cz