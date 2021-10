Academic café: Životní příběhy opatů žďárského kláštera

Neformální přednášky a diskuse s odborníky u dobré kávy, které se konají v rámci vzdělávacího projektu Zámecká akademie. Těšíme se na vás v prostoru čajovny na III. zámeckém nádvoří hned vedle bývalé Šlechtické akademie.

Název přednášky: Životní příběhy opatů žďárského kláštera v 17. století

Přednášející: Mgr. Martina Schutová (Zámek Žďár, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy)

O přednášce

Na přednášce nahlédneme do fungování opatského úřadu u cisterciáckého řádu v době baroka. Na konkrétních příkladech si doložíme, co opatský úřad obnášel, jak vypadala volba či rezignace opata, jak se mohla vyvíjet kariéra v řeholním prostředí. Zaměříme se na obsazení opatského úřadu ve žďárském klášteře po jeho obnovení roku 1638 a seznámíme se se zajímavými životními příběhy dvou opatů, Benedikta Zaunmullera a Edmunga Bagnera, na jejichž úsilí mohl navázat začátkem 18. století Václav Vejmluva. K oběma prelátům se dochovala řada archivních materiálů, vedle účetního materiálu a rozsáhlé korespondence je to například lékařská zpráva či stanovení výše důchodu opata, které nám dovolí nahlédnout do jejich životů a přiblíží nám každodennost barokního řeholního života.

O autorovi

Martina Schutová působí jako vedoucí edukačního oddělení na Zámku ve Žďáře nad Sázavou a je doktorandkou Ústavu českých dějin na FF UK. V rámci studia se pod vedením PhDr. Jana Zdichynce, Ph.D. dlouhodobě věnuje řeholnímu životu v období raného novověku, v rámci disertace pracuje na tématu Cisterciácký řád a panovnická moc v době baroka.

Vstupné:

dobrovolné

Místo konání:

Zámecká čajovna (III. zámecké nádvoří)

Přehled všech setkání v Academic café:

Proměny středověké krajiny v srdci státu posledních Přemyslovců

Hrnčířství na Žďársku

Životní příběhy opatů žďárského kláštera v 17. století

Kontaktní osoba:

Kateřina Těsnohlídková

tesnohlidkova@zamekzdar.cz