Academic café: Hrnčířství na Žďársku

Neformální přednášky a diskuse s odborníky u dobré kávy, které se konají v rámci vzdělávacího projektu Zámecká akademie. Těšíme se na vás v prostoru čajovny na III. zámeckém nádvoří hned vedle bývalé Šlechtické akademie.

Název přednášky: Hrnčířství na Žďársku

Přednášející: Mgr. Kateřina Těsnohlídková (Ústav archeologie a muzeologie, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně a Zámek Žďár)

Přednáška přiblíží hrnčířskou tradici v regionu od prvního známého hrnčíře, který pálil v peci v místech dnešního Klafaru (Starého města) až po tradici výroby zakuřované keramiky, která se udržela až do začátku 20. století. Jaká byla specifika středověké keramiky? Jak a co se v ní vařilo? Jak si žili hrnčíři na Žďársku a co se nám z jejich tradic dochovalo?

Kateřina Těsnohlídková působí na Ústavu archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a na Zámku ve Žďáře nad Sázavou. Dlouhodobě se věnuje historickému hrnčířství se zaměřením na oblast Českomoravské vrchoviny 1200–1350 a také experimentální archeologii, která pomáhá rekonstruovat minulé výrobní postupy. Je spoluautorkou knihy Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky a katalogu k aktuálně probíhající výstavě Trojí život středověké keramiky.

dobrovolné

Zámecká čajovna (III. zámecké nádvoří)

Proměny středověké krajiny v srdci státu posledních Přemyslovců

Životní příběhy opatů žďárského kláštera v 17. století

Kateřina Těsnohlídková

