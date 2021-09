Projekce dokumentu Rekonstrukce okupace a následná beseda s režisérem Janem Šiklem.

REKONSTRUKCE OKUPACE

Minulost stále trvá

Útržky paměti jednotlivých postav filmu skládají obraz okupace Československa v roce 1968. A také toho, co v nás tento okamžik zanechal.

Dokumentarista Jan Šikl mnoho let vyhledává a sbírá soukromé filmové archivy. Zašlé a vybledlé osudy rodin, celuloidové ozvuky slavnostních i všedních okamžiků.

Takto před časem narazil na několikahodinový materiál zachycující invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Záběry jedinečné, přesto patrně neviděné – až do 21. srpna 2021, kdy se historická paměť přesně po třiapadesáti letech probudí z dlouhého spánku.

Rekonstrukce okupace je filmové dobrodružství vpravdě archeologické povahy, v němž se anonymní tváře proměňují v plnokrevné svědky dní, které Československo nasměrovaly do dalších dvou dekád nesvobody.

Akce je pořádána ve spolupráci s Kinem Dukla.