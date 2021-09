Dny otevřených ateliérů na Vysočině jsou podzimní slavností umění, která má v našem kraji tradici již od roku 2010. Brány do svého tvůrčího zázemí Vám otevřou výtvarníci na celém území Kraje Vysočina a to vždy první říjnový víkend. Malíři, sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři, oděvní výtvarníci a další umožní návštěvníkům dozvědět se něco více o své tvorbě a někteří je do ní i rádi zapojí.

Připravujeme rozesílání taštiček s propagačními materiály k letošnímu ročníku DOA. Tyto materiály bude také od září možné vyzvednout přímo u nás v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod či na příslušných informačních centrech (Chotěboř, Světlá n./S.). V sekci Ke stažení jsou také již online na tomto webu.

