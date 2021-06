Letní dětské prohlídky 2021

Už popáté jsme připravili letní program pro rodiny s dětmi! Během zábavné interaktivní prohlídky se tentokrát ponoříme do pestrého a tajemného světa architektury a geometrických tvarů. Zveme všechny děti starší čtyř let. Letní program pro rodiny s dětmi probíhá každé prázdninové pondělí, středu a pátek.

Co vás čeká?: Staneme se architekty a staviteli. Začneme v Muzeu nové generace, pak vyrazíme hledat geometrické tvary do areálu, seznámíme se s geometrií v architektuře a prozkoumáme stavby od sklepů po půdu. Děti si také zámecký areál samy postaví z obří stavebnice. Budete se bavit, ale zároveň se něco nového naučíte a dozvíte. Program je plný zábavných výtvarných a pohybových aktivit. Pro koho je program určen?: pro děti od 4 let hravé rodiče, babičky a dědečky Kdy ho můžete zažít?: každé prázdninové pondělí, středu a pátek začínáme v 10:00, program trvá cca 1,5 hodiny na program je nutné mít rezervaci (viz níže) Kolik program stojí?: 90 Kč/ osoba (4 – 99 let) Skupinová prohlídka: přijedou k vám na prázdniny známí nebo máte velkou rodinu a chcete mít zážitek z prohlídky jen pro sebe? připravili jsme pro vás novinku – možnost objednání skupiny o více než 15 osobách i mimo dané termíny volejte 603 843 840