Dětské čtvrtky s Chytrou rukou

Celodenní zábavný program s výukou tradičních řemesel. To jsou prázdninové čtvrtky s Chytrou rukou! Letní čtvrtky jsme tematicky zaměřili na tradiční řemesla pod dohledem odborným lektorů a řemeslníků. Děti se na jeden den přenesou do minulosti a stanou se hrnčíři, truhláři, loutkaři, knihaři, brašnáři nebo tkalci.

Pro koho je program určen? kapacita je omezená na 12 dětí ve věku od 7 do 15 let Kdy program probíhá? 8. 7. – Brašnář a tkadlec 29. 7. – Hrnčíř 12.8. – Knihař 19. 8. – Loutkář 26. 8. – Truhlář Program probíhá vždy od 8:00 do 16:00 hodin. Jak bude program probíhat? Na workshopu Brašnář a tkadlec si děti vyrobí vlastní originální koženou peněženku a seznámí se se specifiky práce s kůží. Zábavnou formou zjistí, jaká řemesla se v minulosti zabývala textilní výrobou a jak složitý byl proces výroby oděvu. Zahrajeme si také spoustu veselých her. Z workshopů si děti kromě zážitků odnesou vlastní výrobky Program proběhne ve vnitřních i venkovních prostorách zámku. Dětem zajistíme i pitný režim a oběd. Do batůžku dětem přibalte svačinku a oblečení, které je možné zašpinit. Kolik to bude stát? 690 Kč / dítě Cena zahrnuje celodenní program s lektorem a řemeslníky, materiál pro výrobu předmětu podle typu kurzu, který si děti odnesou domů, pitný režim a oběd.