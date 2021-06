Nightlife: Na tahu/letní kino

Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou sérii katastrofických situací zažívá v nové komedii „Nightlife: Na tahu“ Elyas M´Barek známý z komedií Fakjů a z Téměř dokonalých tajemství. Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho na plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne obyčejný život, který vedou lidé přes den, ho napadne, jestli už není na čase trochu přibrzdit. A pak to přijde. Zamiluje se. Shodou mnoha náhod potká Sunny, ženu svého života, a dokonce se mu povede ji pozvat na rande. Při prvním setkání zapůsobil a teď má jeden večer, aby se i ona zamilovala a neodjela za prací až do Ameriky. Ale kromě toho, že má šanci změnit svůj život a získat ženu snů, má Milo taky kámoše Renza. Bezstarostného, nezodpovědného chaotika. A tak přesně v momentu, kdy se důležitá romantická schůzka začne zatraceně dobře vyvíjet, objeví se kamarád Renzo a celý večer nabere úplně jiný směr. Divoký, nečekaný, plný ostrých zatáček a nárazů. Renzo má v patách partu gangsterů a strhne Mila i Sunny na zběsilou jízdu nočním městem plnou šílených momentů. Vznikající láska Mila a Sunny se i přes to všechno zdá být neotřesitelná, oba ale musí tohle rande nejdřív přežít. A zapomenout na chvíle v kostýmech elfů a na další věci. Berlín ještě nikdy nebyl tak zábavný. Elyas M´Barek se stal komediální hvězdou a stálicí, jeho filmy plní kina v Německu i u nás. V novém filmu „Nightlife: Na tahu“ se navíc znovu potkává s Frederickem Lauem ze společné a extrémně úspěšné komedie Téměř dokonalá tajemství.