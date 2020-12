Chytrá ruka: Výroba vánoční ovečky ze sena

Projekt Chytrá ruka oživuje pojem "zlaté české ručičky". Přijďte si vyzkoušet řemeslné techniky, které vás budou učit opravdoví mistři svého řemesla! Kurzy probíhají na zámku každý čtvrtek odpoledne a je nutné se na ně přihlásit předem.

Mistr řemesla: Květa Konárová

Co o sobě říká Květa Konárová?

Jmenuji se Květa Konárová a žiji v malé vesničce Koníkov, která má pro mě a moji rodinu velké kouzlo, nepřekonatelné výhledy do krajiny Vysočiny a blízkost lesa.

Před lety jsme mívali doma koně, manžel pracoval v lese jako kočí. Jenže vše se mění, a i když koně už doma nemám, plnohodnotně mi to vrací dcera s rodinou. Ovšem seno zůstalo, a tak co s ním… Začala jsem rovnou koněm v životní velikosti. A protože tvarování na dřevěnou kostru šlo až překvapivě dobře, nezůstalo jen u toho. Přítel Pepa, nedílný parťák, vždy po společné domluvě dokáže vyrobit dřevěné kostry, a tak vznikla první malá zvířátka – ovečky. A pak jsem přidávala další domácí zvířátka, pro nás v optimální velikosti.

Když jsem tak tu první zimu seděla v kotelně a zvířátka se „rodila“ dál, stejně jako nápady, co by ještě šlo vyrobit, napadlo mě, že je to prácička pro lidi, pro děti, pro tvořivce. Tuším, že to bylo tak před sedmi lety, kdy jsme se přihlásili na první jarmark. Ty jsme pak navštěvovali dále, pořadatelé nás sami zvali. Přímo před lidmi zde předvádím výrobu na připravené kostry, k senu jsme později přidali dřevitou vlnu, přidali jsme i zvířátka ze zoo, zkrátka pořád je co objevovat. Na objednání pak došlo i na výrobu postav do Betléma, a to malých i v životní velikosti.

Co mě na této prácičce tak baví? Je to ta vůně, ten dotyk materiálu, ta tvárnost, ta zdánlivá lehkost a obyčejnost, to objevování, co ještě můžu zkoušet, ta vděčnost, že si mě to samo našlo. Říkám tomu motání nebo prácička, i když to dělám ve volném čase po fyzicky náročnějším zaměstnání kuchařky a je to mnohdy náročné na právě sílu a tah v rukách, nemluvě o tom, že nejdříve musíme seno dobře nasušit a uskladnit.

Co se na workshopu naučíte:

Naučíte se práci se senem a „motání“ na připravenou konstrukci ovečky. Vybrat si můžete ze dvou typů ovečky – malé a velké, podle toho, která se vám bude více hodit jako vánoční dekorace

Cena workshopu:

130 Kč / osoba / menší ovečka

190 Kč / osoba / větší ovečka

Čas a délka trvání:

Kurz trvá cca 90 minut.

1. blok: 16:00 – 17:30

2. blok: 18:00 – 19:30

Vhodný věk:

9 – 99 let

Kapacita kurzu:

8 osob

Místo konání kurzu: