Vladimír Franz / Krajina dotýkaná

Výstava je složena z desítek autorových akvarelů a velkoformátových obrazů z cyklu Šumava, jejichž autorem je prof. Vladimír Franz. Rovněž na výstavě naleznete autorovi originály partitur, které jsou výsledkem jeho tvůrčí činnosti v oblasti hudební.

Prof. Dr. Vladimír Franz (*1959) – český hudební skladatel a výtvarník, autor scénické hudby a od počátku devadesátých let vůdčí osobnost českého postmoderního divadla.



Ve svých scénických skladbách uplatňuje princip vlastní teoretické koncepce autonomní role hudby jakožto jedné z určujících složek dramatu. Vedle scénické hudby se věnuje intenzivně i volné tvorbě. Je autorem monumentálních i komorních hudebních děl, jež zahrnují několik oper, scénických oratorií, symfonických básní, kantát či písňových cyklů.



Základními tématy výtvarného díla Vladimíra Franze jsou jednak ambivalence vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení jeho stop v kontextu elementární přírodní energie, a také reflexe modelů dnešního sociálního chování a jejich usvědčení ze směšnosti a pokrytectví.



Od roku 1991 je profesor Franz pedagogem Divadelní fakulty AMU, kde již mnoho let vyučuje hudebně-dramatickou a hudebně-výtvarnou interakci. Od roku 2016 působí rovněž na katedře výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je šestinásobným držitelem Ceny A. Radoka, rovněž obdržel Cenu divadelních novin a Cenu OSA. Od poloviny 70. let vystavuje svá díla, počet výstav se v současnosti blíží k sté hranici.