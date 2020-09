Na výstavě z historie i současnosti této legendární hračky se mimo jiné představí dnes populární Igráček v roušce, Igráček jako sv. Jan Nepomucký nebo jako Lata Brandisová z rodiny Kinských (dosud jediná žena, která zvítězila ve Velké pardubické). Nechybí ani dětská dílnička.

Putovní výstava Fenomén IGRÁČEK se na svých cestách vrací nedaleko místa, kde je vyráběn, na zámek ve Žďáru nad Sázavou.

Na výstavě poznáte nejenom historii spjatou s vybranými speciální osobnostmi, které IGRÁČEK ztvárňuje, ale k vidění zde bude také historie, současnost a výroba IGRÁČKA v nedalekém Novém Veselí. V rámci výstavy bude zakomponována i část, která představí také hrdinu dnešních dní – IGRÁČKA s rouškou, díky němuž bylo vybráno již přes jeden milion korun, v rámci projektu Pomáhej s IGRÁČKEM. Z prodeje každého takového IGRÁČKA putuje patnáct korun na nákup ochranných pomůcek pro zdravotníky a záchranné složky. Na nejmenší čeká na výstavě oblíbený dětský koutek.

Proč potkáte IGRÁČKA právě na našem zámku? Jako kulturní centrum regionu si velmi ceníme celé řady významných firem, díky kterým se daří kontinuálně udržovat a podporovat lidskou tvořivost. Právě ta je jedním z hlavních pilířů našeho zámku. Motto rodiny Kinských, současných majitelů zámku, totiž zní: „Jen společnost, která tvoří, žije." Skvělým příkladem je právě IGRÁČEK.

Propojení IGRÁČKA a příběhů z regionů: „Prostřednictvím výstavy Fenomén IGRÁČEK neseznamujme děti a jejich rodiče pouze s námi vyrobenými hračkami a výrobou, pokaždé je ale výstava spojena s velmi silným příběhem lidí z daného regionu," uvádí Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO-karton s.r.o.

„Na počátku, kdy jsme do výstavy zařadili i ruční výrobu originální figurek, které pokaždé ztvárňují významné osobnosti daného regionu, jsem si ani nedovedl představit, co zapomenutých krásných lidských příběhů tímto počinem bude opět oživeno. I pro mě osobně je inspirující, co síly a obětavosti přinesla Lata Brandisové, než došla ke svému vytouženému cíli. A co ji život následně opět vzal, a to téměř hned poté, co ji opěvoval téměř celý národ. Jsou to poučné a inspirující příběhy, které nás učí, jak je sláva pomíjející. To jsou důvody, myslím, proč je výstava Fenomén IGRÁČEK tolik úspěšná. Ukazujeme mnohem víc než jen plastové figurky. Na výstavu ve Žďáru se pak obzvláště moc těším, protože můžeme pozvat všechny domácí, aby se přišli podívat, jakou cestu IGRÁČEK už urazil od doby, kdy naše firma obnovila jeho výrobu a dovolím si říct, snad i slávu," dodává Miroslav Kotík.

Otevírací doba:

23. říjen – 31. leden 2021

úterý – neděle: 9 – 17 h

24. – 26. 12.: zavřeno

27. – 30. 12.: 10 – 16 h

31. 12.: 10 – 14 h

1. – 15. 1. 2021: zavřeno

Vstupné:

Dospělí: 100 Kč

Zvýhodněné vstupné: 70 Kč (děti 3-15 let, senioři 65+, studenti do 26 let, ZTP/P)

Rodinné vstupné: 300 Kč (2 dospělí a až 3 děti 3 – 15 let)

Vstupenky zakoupíte na recepci Muzea nové generace.

Ušetřete se společnou vstupenkou do Muzea nové generace:

Dospělý: 220 Kč