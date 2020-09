Koncert u příležitosti slavnostního večera ke vzniku ČSR a udělení cen města významným osobnostem veřejného života.

BEATLES VE FRAKU aneb filharmonici hrají nejslavnější melodie skupiny Beatles

Účinkuje smyčcový kvartet YOLO ve složení Alexander Hledík – I. housle, Jan Drbohlav – II. housle, Evžen Konstantinov – viola, Anežka Kyselková – violoncello.

Kvartet představí hity Beatles All My Loving, All You Need Is Love, Get Back, Got To Get Into My Life, Hello Goodbye, Hey Jude, If I Fell, Lady Madonna, Twist And Shout, Yesterday, Imagine od Johna Lennona, And I Love Her, A Hard Day's Night, Girl, Help, ale i dobové aranže období Haendla, Vivaldiho i Corelliho.