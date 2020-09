Dny evropského dědictví

V rámci Dnů evropského dědictví vás zveme v sobotu 12. září k návštěvě všech památek v našem městě zdarma (od 9 do 12 hodin) - můžete přijít do městského muzea, do štoly pod farou, navštívit gotickou věž i barokní kostel. Pořádá KZM Přibyslav a Aldebaran, středisko Goliath Přibyslav.

Kdy:

12.9.2020 9:00 - 12.9.2020 12:00