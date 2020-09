Pohádky z celého světa

Na počátek školního roku připravila Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě výstavu ze svých sbírek věnovanou především zvídavým dětem. V prostorách dvou výstavních sálů budou k vidění ilustrace asi dvaceti českých autorů k pohádkám, pověstem a příběhům pocházejícím doslova z celého světa. Od klasických evropských pohádek z pera bratří Grimmů či Hanse Christiana Andersena se přesuneme k pohádkám finským, ukrajinským, ruským, sibiřským. Od příběhů z Blízkého východu poputujeme do Persie, Indie, Vietnamu a Číny, abychom si následně připomněli i pohádky Australských domorodců či Aztéků ze střední Ameriky. Přijďte poznat příběhy etnik, o kterých jste možná nikdy neslyšeli, jež v průběhu druhé poloviny dvacátého století ilustrovali čeští výtvarníci pro česká, ale i zahraniční nakladatelství. Za starší ilustrátorskou generaci z 50. a 60. let 20. století to jsou například Václav Fiala, Zdeněk Sklenář, Karel Svolinský, Hermína Melicharová, jež následujíce generace tvořící především v 70. a 80. letech jako byli Josef Kremláček, Dagmar Berková, Jiří Šindler, Helena Ryšavá, Vlasta Baránková a mnoho dalších.

Čeští ilustrátoři se v dobách, kdy cestování bylo vzácnou nadstavbou, pokoušeli přiblížit dětem příběhy ze vzdálených krajů prostřednictvím čisté klasické ilustrace realizované většinou technikou kresby, využívajíce k tomu typologii obyvatelstva, místní reálie, architektonická specifika, domorodá zvířata a jiné znalosti z nejrůznějších vědních oborů. Výstavu tak ocení nejen dnešní děti, ale zavzpomínat na tyto pohádkové knížky mohou i jejich rodiče a prarodiče.