Jiří Kolbaba – Ostrov Bali - můj druhý domov

Umělecký spolek FAJRO ve spolupráci s agenturou KAŠPAŘI přináší další cestovatelské povídání a projekci na velkém plátně kina v Polné na Vysočině.

Na rozhraní Tichého a Indického oceánu, uprostřed indonéského souostroví, 800 km jižně od rovníku, leží malebný ostrov Bali. Téměř čtyři miliony hinduistů prezentují každodenně svoji víru četnými oslavami, průvody a modlitbami. Navštívíme chrámy, domácnosti, rybářské vesnice, hory, jezera i okolní ostrovy. Čeká nás návštěva ojedinělého místa plného krásných lidí s bohatým duchovním životem, ostrova, který nemá na této planetě obdoby.

Cena 210 Kč (v předprodeji i na místě stejná), pro všeobecně velký zájem o přednáška Jirky Kolbaby doporučujeme zakoupení předem.

Kdo je Jiří Kolbaba a jaké jsou jeho besedy?

Mimořádný emotivní zážitek, plný inspirací pro splnění vlastních cestovatelských snů.

Jeden z nejznámějších českých dobrodruhů, cestovatel Rádia Impuls a viceprezident Českého klubu cestovatelů, Jiří Kolbaba, Vás prostřednictvím svých jedinečných fotografií provede všemi kouty světa s důrazem na unikátní přírodní úkazy, kompozice a roztodivné tváře domorodců s nádechem dobrodružství, poznání, exotiky a tajemna.

V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů. Své originální zážitky z více než 130 navštívených zemí všech šesti kontinentů a pravidelných expedic do nejodlehlejších oblastí světa sděluje posluchačům po celé republice na desítkách přednášek, které ročně uskuteční a také prostřednictvím médií (např. na Rádiu Impuls ve vlastním pořadu). Besedy s promítáním diapozitivů provází doplňkový kvíz a prostor pro zodpovězení otázek. Jeho přednášky můžeme bez nadsázky označit jako „koncert mluveného slova“, neboť jsou vedeny poutavým způsobem s dokonalou znalostí barvitosti a zvukomalebnosti českého jazyka.

Změna vyhrazena.

MÍSTO KONÁNÍ

Kino Polná, Zámek 487, Polná