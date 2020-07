Jan Dočekal / Skutečnosti snů

Výstava představuje koláže Jana Dočekala.

Český tvůrce Jan Dočekal (*12.7.1943, Třebíč) je vizuální umělec, výtvarný publicista a analytik úhrnného surrealismu. Je podporovatelem sounáležitosti v trvalých přátelstvích. Věnuje se umělecké interakci, vždy dbá, aby vykonával to, co patří do surrealistického společenství. Dočekalův vztah k americkým surrealistickým skupinám a umělcům je velmi pozitivní. Přátelské vazby umožňují, že jeho působivá díla byla vystavena v Chile, v Mexico City v Centru surrealistických studií, nebo nedávno v edici spojených časopisů Triplo a Matérika (Portugalsko a Kostarika), nazvané 22 surrealistických dalekohledů. Librorum aeternum (Knihy navždy), to byl titul Dočekalovy zatím poslední výstavy, konané v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě v České republice na podzim 2018.