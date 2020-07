Promenádní koncert - Humpolecký Dixieland

V rámci "Pelhřimovského kulturního léta" vystoupí oblíbené hudební uskupení z Humpolce "Humpolecký Dixieland" v čele s kapelníkem Jaroslavem Šimekem. Koncert proběhne 21. července od 10:00 do 12:00 hodin.

Na začátku byl sen, v tomto případě sen kapelníka, zahrát si opět (po téměř padesáti letech) dixieland. Ale protože v humpoleckých končinách nikdy nic takového neexistovalo, bylo jedinou možností si dixielandový band založit…

Byla to zpočátku práce radostná. Během roku 2012 řady „přípravných výborů“ (v místních restaurantech)… Pak to ale začalo. Kde sehnat pět dobrých muzikantů, kteří budou mít navíc čas a hlavně nezbytný zápal pustit se do takové práce, kde je odměnou „jen“ vlastní potěšení a občas i nějaký ten potlesk diváků?

Dnes již, po více než třech letech práce, je možno říci, že se věc podařila. Muzikanti začínají pronikat do krásných nuancí tohoto, na Vysočině exotického žánru. Píše se rok 2017 a kapela veřejně vystupuje-odehrála již několik desítek vystoupení a získala si už i značné množství svých obdivovatelů. Většinou jsou to koncerty v regionu, loni např. na Majálesu a Bernard-festu v Humpolci, před tím na Jazz-festu na Roštejně, hudebních poutích, letních promenádních koncertech v okolních městech atd. Mezi nejvýznamnější vystoupení patří jistě vydařený koncert v Jazz klubu Horáckého divadla v Jihlavě, který jsme letos s úspěchem zopakovali a účast na loňském celostátním dixielandovém festivalu v Dobřichovicích u Prahy. Už se nám dostalo i příležitosti zahrát si na prestižní jazzové scéně, v JazzDocku Praha.