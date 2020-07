Léto u Máje - MIG 21

Až se ozve "I love you", víme všchni co na Jirku zařveme? Kdo ví, nebude chybět, kdo neví, měl by si přijít rozšířit obzor! Mig 21 a Jirku Macháčka asi představovat nemusíme, ne?

Kdy: 22. srpen 2020

Kde: U Máje - prostranství před kulturním domem Máj