3 + 3 = grafická tvorba 6 výtvarníků ze sbírek HG

Na výstavě je společně prezentována tvorba šestice na první pohled nesourodých autorů. Tří žen: Vlasty Matoušové, Jaroslavy Pešicové a Anny Poustové a tří mužů: Miroslava Bravence, Jiřího Šalamouna a Vlastimila Tomana. Kromě toho, že výstava v letošním roce opětovně vychází z vlastního sbírkového fondu galerie, spojuje autory dokonalé ovládnutí grafických technik a postupů, svébytný výtvarný jazyk a také skutečnost, že každý z nich v letošním roce slaví, nebo by oslavil významné životní jubileum.

Vlasta Matoušová, zabývající se převážně vědeckou ilustrací a světem hmyzu, v letošním roce slaví 65. narozeniny. Jiří Šalamoun, autor mimo jiné výtvarné předlohy Maxipsa Fíka, letos slaví 85. narozeniny. 85. narozeniny by oslavila i Jaroslava Pešicová, autorka výhradně figurálních námětů. Anna Poustová, jejíž tvorba je prezentována dřevořezy na motivy dětských říkadel, by v letošním roce oslavila 80. narozeniny. Miroslav Bravenec, známý svými grafickými i námětovými experimenty, by letos oslavil 75. narozeniny a v neposlední řadě Vlastimil Toman, který zasvětil svoji tvorbu především rodné krajině, by oslavil 90. narozeniny.