Zločin na Lipnici aneb Dracula je zpět!

Něco málo o hře

Kdysi...na transylvánský hrad přijíždí právník Jonathan Harker, aby zprostředkoval koupi domu v Londýně pro podivínského hraběte Draculu. Netuší však, že se jeho služební cesta stane nečekaně kousavou...

Včera...na český hrad Lipnici přijíždí parta divadelníků z Kouřimi, aby tu natočila amatérský film inspirovaný Stokerovým románem Dracula. Jenže nikdo z nich netuší, že realita onoho podzimního víkendu bude nakonec tarantinovsky jiná...

Dnes ..se vážení diváci nebude konat žádný umělecký happening, dnes půjde o čirou zábavu. Nekomplikovanou a lehce stravitelnou, po níž rozhodně nebudete mít těžký večer. Snažíme se poctivě vyjít vstříc všem požadavkům dnešní korektní doby, aby umění bylo prosté až bezduché /u některých postav naší hry to platí doslova/, ale přesto nepostrádalo tolik žádané prvky hororové či erotické, vyváženou genderovou korektnost, politickou satiru, pseudoreálný pohled na svět dnešních mladých lidí a Daniela Hůlku.

Naše komedie je tzv. „autorská“ a byla napsána našim mladým hercům „na tělo“, aby se konečně mohli do něčeho pořádně zakousnout a dostali příležitost předvést své divadelní nadšení ve větších rolích. Budiž jim ke cti, že se s oním úkolem perou srdnatě a nemilosrdně až do poslední kapky krve. Zda se jim to daří, ale musíte ale posoudit sami...

PS: Možná znáte televizní černobílý film z roku 1971 „Hrabě Drákula“ s Iljou Rackem, natáčený také na Lipnici. I on je naší inspirací…