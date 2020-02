Asijské srdce: Tádžikistán a Pamír (Jihlava)

Cestovatelský stand up o zemi, kterou je nebezpečně jednoduché si zamilovat, i když své návštěvníky umí potrápit. V Tádžikistánu na vás mimo jiné čekají:



- Treky, z kterých se nikdy nebudete chtít vrátit.

- Lidé se srdcem nejen na správném místě. Pár kusů si schovávají navíc po kapsách, aby jej mohli rozdávat spolu s melouny a čajem.

- Výšková nemoc, desítky hodin mačkání v džípu, dřina a ledovcové řeky k přebrodění.

- Mír vysokohorské pustiny a noci pod nekonečnou hvězdnou oblohou.

- Zanedbaný svět, jemuž se stýská po zlatých sovětských časech.

- Příběhy, které stojí za to poslouchat i vyprávět ...



KDO TO MÁ NA SVĚDOMÍ:



Přednáší Kuba Venglář ze Za horami.cz.



PRAKTICKÉ INFO:



Vstupné: 120 Kč, studenti a senioři 100 Kč.