Železnohorák 2020

6. ročník běhu do vrchu na nejvyšší bod Železných hor Finálový závod seriálu ŽELEZNOHORSKÝ POHÁR Místo: Bezděkov u Chotěboře

Přihlášky: on line do 27.2. do 24:00 hod nebo na místě v den závodu od 11:30 do 12:40 hod. Trať: délka závodu 5,2 km s převýšením cca 308 m s povrchem 91 % terén (polní, lesní cesty, pěšiny, necesty), 9% asfalt.