Teď mě zabij!

II. předst. sk . A

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

Hrají: Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Jan Hofman, Lucie Matoušková

Režie: Petr Mikeska

Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní životy. Nehody se totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité je ale nikdy neztratit naději. Příběh, kde stačí moc málo, aby to byl příběh kohokoliv z nás. Milan Ligač byl nominován v kategorie Nejlepší mužský herecký výkon v anketě www.i-divadlo.cz.

Případně zbylé vstupenky v prodeji od 4. 2. 2020

Vstupné: 320,- 350,-