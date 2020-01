Buďte v obraze

Netradičně pojatá výstava obrazů ze sbírek Regionálního muzea vám představuje umělecká díla z poněkud jiné stránky.

Při klasické výstavě obrazů se dozvíte, že obraz interiéru žďárského konventního kostela namaloval Alois Podloucký. Zjistíte možná i techniku malby, určení podkladu, případně její rozměry. Víte ale k čemu sloužila na obraze vymalovaná chórová přepážka, kde ji dnes najdete a co má autor společného se Zelenou horou? Co spojuje malíře Konůpka, hrad Házmburk, sci-fi literaturu a naše muzeum? Jaká velká zvířata by na vás kdysi mohla vykouknout zpoza stromů v pralese na Žákově hoře, do nějž můžete nahlédnout prostřednictvím obrazu Jaroslava Bureše? A proč má milostný obraz Chrudimského Salvátora na čele hvězdu? Přijďte k nám na výstavu a budete v obraze.