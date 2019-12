Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka

Výstava připravená ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě představuje tvorbu výtvarníka Miloslava Havlíčka. Galerie prezentuje čtyři okruhy autorovy tvorby – kromě ilustrací a komiksů to jsou také fotokoláže a volná tvorba (obrazy). U koláží používá pouze dva až tři prvky, které spojuje do výsledné podoby, v malbě jsou mu nejbližší akrylové barvy.

Miloslav Havlíček vystudoval v roce 1952 Vyšší školu uměleckého průmyslu v Praze a po studiích nastoupil do nakladatelství Naše vojsko. Poté pracoval jako výtvarný redaktor v časopise Zápisník, kde strávil celou svoji profesní dráhu. Mimo to však přispíval do celé řady dalších časopisů a periodik jako třeba AZ Magazín, Československý voják, Freundschaft, ABC, Ohníček a celé řady dalších. V ilustrační tvorbě se věnuje několika okruhům, od science fiction a fantasy, noir literaturu, přes témata spojená s vesmírem, letectví, II. světovou válku až po dramata všedních dnů.