ZUŠka v muzeu vol. 2

V letošním roce slaví ZUŠ Pelhřimov 80 let od svého založení, což by zástupci výtvarného oboru rádi oslavili touto výstavou, která následuje za řadou slavnostních koncertů hudebního oboru. Výstava výtvarné tvorby žáků a studentů VO ZUŠ Pelhřimov bude prezentovat práce absolventů oboru i mladších žáků. Výuka výtvarného oboru probíhá v tematických celcích, nebo v krátkodobých projektech, které zde budou zastoupeny vybranými ukázkami. Po několika letech tedy opět představíme v široké škále výběr toho, co se na "výtvarce" v ZUŠ tvoří a na čem žáci pracují.

Speciálně na tuto výstavu ve spolupráci s módní návrhářkou Catarinou Noronha, která v rámci programu Erasmus+ působí jako dobrovolnice v muzeu, vzniklo v ateliéru výtvarného oboru několik kolekcí módních doplňků, které budou prezentovány na vernisáži výstavy. Dochází tak opět ke vzájemnému obohacení při spolupráci Základní umělecké školy v Pelhřimově a Muzea Vysočiny Pelhřimov, za které tímto děkujeme.